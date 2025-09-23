Снимка: БГНЕС
Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остра критика към Организацията на обединените нации, заявявайки, че институцията не допринася за мира и дори се подигра с качеството на централната ѝ сграда.
„ООН има огромен потенциал. Винаги съм го казвал – огромен, наистина огромен потенциал. Но дори не се доближава до това да го реализира“, каза Тръмп в реч пред Общото събрание.
Той използва пример с повреден ескалатор и неработещо аутокю, за да подчертае критиките си. „Това са двете неща, които получих от ООН – лош ескалатор и лошо аутокю“, заяви американският президент.
По думите му, докато се качвал по ескалатора в сградата на ООН на Източния бряг на Манхатън, съоръжението внезапно спряло. „Ако първата дама не беше в отлична форма, щеше да падне. Но тя е в отлична форма“, пошегува се Тръмп.
Критиките му обаче далеч не се изчерпаха с технически проблеми. „Каква е целта на Организацията на обединените нации?“ попита той. И добави: „В повечето случаи, поне засега, всичко, което правят, е да напишат едно много строго писмо и след това никога да не последват думите с действия. Това са празни думи, а празните думи не спират войни.“
По-късно Тръмп припомни и неуспешния си опит да реновира централата на ООН през 2010-те години, оплаквайки се, че вместо предлагания от него мрамор са избрали терацо подови настилки. „И до днес не са довършили работата“, каза той, връщайки се пак към примера с повредения ескалатор.
