Снимка: iStock
-
Димитър Ганев: Ако има предсрочни избори, Радев ще е в най-силна позиция
-
Росен Желязков се срещна с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш
-
Тръмп отново каза, че Украйна може да си върне територии
-
Паркирането в София: Предлагат приходите от зоните да се разпределят между СО и ЦГМ
-
Напрежение заради европейските пари: Според правителството няма заплаха за средствата по ПВУ (ОБЗОР)
-
Росен Желязков: Бордът по водите не е решение, а инструмент за спряване с кризата
През седмицата трябваше да бъде приет докладът за състоянието на отбраната и въоръжените сили на страната
Трети ден парламентът ще се опита да събере кворум и започне работа. В предварителната програма на депутатите като първа точка е записано, че трябва да изслушат годишния отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация.
През седмицата те трябваше да приемат и доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България. След като два поредни дни в залата не се регистрираха достатъчно депутати, за да има пленарно заседание, председателят на парламента Наталия Киселова утре отново ще направи опит да възобнови работата на Народното събрание.
Втори ден без заседание на депутатите: Политическите реакции (ОБЗОР)Редактор: Цветисиана Костова
Последвайте ни