Трети ден парламентът ще се опита да събере кворум и започне работа. В предварителната програма на депутатите като първа точка е записано, че трябва да изслушат годишния отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация.

През седмицата те трябваше да приемат и доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България. След като два поредни дни в залата не се регистрираха достатъчно депутати, за да има пленарно заседание, председателят на парламента Наталия Киселова утре отново ще направи опит да възобнови работата на Народното събрание.

Редактор: Цветисиана Костова