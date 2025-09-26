Седем държави членки на ЕС се срещат днес с Европейската комисия и Украйна, за да обсъдят предложението за изграждане на „стена” срещу дронове.

В онлайн срещата ще участват представители на седем държави от първата линия – Естония, Латвия, Литва, Финландия, Полша, Румъния и България – заедно с Украйна и европейския комисар по отбрана и космически въпроси Андрюс Кубилиус.

Точният час на започване на срещата не е посочен.