Западните въоръжени сили не могат да продължат да свалят нахлуващи дронове със скъпи ракети, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте. „Неприемливо е непрекъснато да се свалят дронове, които струват 1000 или 2000 долара, с ракети, които струват може би половин милион или милион долара“, каза Рюте в интервю за агенция „Блумбърг“, на което се позовава УНИАН.

На въпроса дали на НАТО й липсва необходимото оборудване, Рюте отговори: „В краткосрочен план - да“. Той добави, че НАТО се учи от украинците и бързо разработва технологии, които ще бъдат внедрени през следващите седмици. Според него тези усилия са насочени към гарантиране, че „в допълнение към по-традиционните методи на бой разполагаме с технология за прихващане“.

Според агенцията Рюте отказа да коментира публикацията, че европейски дипломати са предупредили Кремъл за свалянето на руски самолети от НАТО. Той призна, че „подобни съобщения“ се появяват „постоянно“ в неформална обстановка. „Що се отнася до изтребителите, това не е нищо ново. Лошо е, трябва да спре, но нашите пилоти знаят какво да правят и ако е необходимо, могат да предприемат крайни мерки“, каза той.

Рюте отбеляза също, че изявлението на Тръмп, наричайки Русия „хартиен тигър“, „е засегнало нерв в Кремъл, може би на най-високо ниво“. „По някаква причина все още не сме успели да ги накараме да седнат на масата за преговори“, каза Рюте. „Но трябва да има маса, не в Русия, а някъде по света, където поне Зеленски и Путин да могат да седнат и да обсъдят трудните въпроси за това как да се сложи край на войната“.

По-рано в интервю за програмата „Fox & Friends“ на „Фокс Нюз“ генералният секретар на НАТО изрази съгласие с президента Доналд Тръмп, че страните-членки на трябва да свалят руски дронове и самолети, ако те влязат във въздушното им пространство.

Редактор: Иван Петров