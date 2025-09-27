Какви измами заплашват по-доверчивите с наближаването на въвеждането на еврото? В студиото на „Събуди се” началникът на Сектор „Измами” в Главна дирекция „Национална полиция” Златка Падинкова обясни кои са най-актуалните сценарии, по които измамниците заблуждават гражданите. Тя даде и конкретни съвети за защита.

Измами с обмяната на валута

Към момента официално няма регистрирани случаи на измами, свързани с предстоящото въвеждане на еврото, освен единичен сигнал до ГДБОП. „Със сигурност обаче измамниците ще се възползват от темата”, смята Падинкова.

Здравната каса със сигнал до ГДБОП за опити за измами

Тя напомни, че курсът е фиксиран и обмяната ще бъде безплатна в рамките на шест месеца – в банкови клонове и офиси на „Български пощи”. Българската народна банка ще обменя левове в евро неограничено и без краен срок. „Хората не трябва да се доверяват на непознати, които предлагат по-добър курс или съдействие за превалутиране”, подчерта началникът на Сектор „Измами”.

Нови телефонни измами

Все по-често жертви на телефонни измами стават млади и образовани хора, а не само възрастни в малки населени места. Измамниците се представят за полицаи или служители на Централната банка и убеждават жертвите, че от тяхно име се тегли кредит. „В комуникацията няма пауза – жертвата е държана на телефона с часове, за да не може да разсъждава”, обясни Падинкова.

Сред потърпевшите има хора на възраст 22–23 години. Загубите стигат до 100 000 лева. В някои случаи те са убедени да изтеглят кредит, за да „осуетят” измама, а парите се прехвърлят към сметки или криптоадреси.

Онлайн и романтични измами

На мода са и измами в сайтове за обяви. При тях продавач предоставя данни за банковата си карта и тя бива източена. „Най-сигурният начин е наложен платеж. Няма как някой да ви плати предварително за стока”, предупреди експертът.

Българи – сред жертвите на фалшиви обещания за работа и измами с помощи в Германия

Продължават и т.нар. „романтични измами”, в които жертви – най-често жени, влизат в контакт с мними профили на известни личности. Сред използваните образи са популярни турски актьори, български артисти, дори Роби Уилямс. „Целта винаги е една – да се установи емоционална връзка, след което да се поискат пари”, каза Падинкова.

„Ако някой ви поиска пари по телефона или онлайн – не се доверявайте. Проверявайте информацията в официални източници и сигнализирайте полицията”, препоръча Падинкова.

