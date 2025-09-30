Снимка: БТА
Подсъдим за смъртта му е шофьорът Димитър Любенов
Поредно заседание по делото за тежката катастрофа на Околовръстното шосе в София през 2022 година, когато загина френски турист. Подсъдим за смъртта му е шофьорът Димитър Любенов.
Според прокуратурата той е карал със 195 км/ч при ограничение от 80 км/ч, след употреба на кокаин и с 1,73 промила алкохол в кръвта.
Обвиненият за катастрофата със загинал французин на Околовръстното натиснал спирачката по-малко от секунда преди удара
При зверския удар пострадаха още съпругата на френския турист и шофьорът, който ги е возил от Банско към летището в София.Редактор: Ивайла Митева
