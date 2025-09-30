Освен националите по волейбол, днес посрещаме и шампиона в тласкането на гюле от Световното първенство за параолимпийци Ружди Ружди. На шампионата в Индия Ружди спечели титлата в тласкането на гюле с нов световен рекорд от 12.94 м, което е с 26 см повече от предишния му, постигнат на Световното първенство в Париж през 2023 г.

За българския параолимпиец това е шеста световна титла. Той два пъти е бил и параолимпийски шампион – от Игрите в Рио де Жанейро през 2016 г. и през 2024 г. в Париж, а през 2021 г. става втори в Токио. Ружди има и шест европейски титли.

