Снимка: БТА/Видео: "Ройтерс"
-
Цените в магазините: Как работи интернет порталът „Колко струва”
-
Спортни новини (01.10.2025 - обедна)
-
Изобретателят на кубчето на Рубик представи нова игра – "Рубик шах"
-
Порои в Одеса взеха 9 жертви, сред които и дете (ВИДЕО)
-
"Мамо, знаеш ли какво е добро? Да ходиш по земята с 2 крачета": Да помогнем на 6-годишната Йоана да проходи
-
Три години след потопа в Карловско: Две от пострадалите села все още нямат връзка помежду си
Тя била изпратена с писмо до общинските власти
Властите в Мюнхен временно затвориха световноизвестния бирен фестивал "Октоберфест" заради бомбена заплаха.
В изявление, публикувано в официалния сайт на общинските власти, се посочва, че решението фестивалът да остане затворен до 17:00 ч., се дължи на бомбена заплаха, свързана с взрив в Северен Мюнхен. В текста се допълва, че властите са получили писмо със заплаха.
Снимка: БТА
По-рано днес мюнхенската противопожарна служба съобщи, че е получила сигнал за пожар в жилище в северния квартал „Лерхенау” около 4:40 ч. Местни жители разказаха, че са чули експлозия и изстрели. Недалеч от горящата къща бил открит ранен човек, за когото по-късно полицията съобщи, че е починал.
Снимка: БТА
Междувременно спешните служби заявиха, че в подпалената къща са открити капани с взривни устройства, което е наложило намесата на сапьори. Според разследващите пожарът е бил причинен умишлено.Редактор: Калина Петкова
Последвайте ни