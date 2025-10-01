Властите в Мюнхен временно затвориха световноизвестния бирен фестивал "Октоберфест" заради бомбена заплаха.

В изявление, публикувано в официалния сайт на общинските власти, се посочва, че решението фестивалът да остане затворен до 17:00 ч., се дължи на бомбена заплаха, свързана с взрив в Северен Мюнхен. В текста се допълва, че властите са получили писмо със заплаха.

Снимка: БТА

По-рано днес мюнхенската противопожарна служба съобщи, че е получила сигнал за пожар в жилище в северния квартал „Лерхенау” около 4:40 ч. Местни жители разказаха, че са чули експлозия и изстрели. Недалеч от горящата къща бил открит ранен човек, за когото по-късно полицията съобщи, че е починал.

Снимка: БТА

Междувременно спешните служби заявиха, че в подпалената къща са открити капани с взривни устройства, което е наложило намесата на сапьори. Според разследващите пожарът е бил причинен умишлено.

