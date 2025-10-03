Избирателите в Чехия ще се отправят към избирателните секции в рамките на дългоочакваните двудневни парламентарни избори, предаде ДПА. Секциите ще бъдат отворени в петък от 14:00 до 22:00 часа (от 15:00 до 23:00 ч. българско време), а в събота - от 8:00 14:00 ч. Повече от 8 милиона души имат право на глас.

Последните социологически проучвания прогнозират победа за десния популист и бивш премиер Андрей Бабиш. Партията "Действие на недоволните граждани"(АНО) на милиардера наскоро получи 29,3% от гласовете в проучване, проведено от агенция СТЕМ. Консервативният алианс "Заедно" на премиера Петър Фиала междувременно получи 20,5%.

Изключително оспорвани избори за президент на Полша

По време на предизборната кампания четирипартийната коалиция на Фиала подчерта подкрепата си за Украйна и плановете си за по-силна армия. "Гласувайте за свобода! Гласувайте за сигурност!" беше техният лозунг.

Бабиш, от друга страна, обвини правителството в разпалване на паника. "Не знам откъде трябва да дойдат руските танкове", каза той и призова за прекратяване на доставките на оръжие за Киев.

Както на всеки четири години, ще бъде подновен съставът на Камарата на депутатите - 200-членната долна камара на чешкия парламент, която има по-големи правомощия от горната.

Редактор: Станимира Шикова