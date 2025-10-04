-
Няколко са селата, които са без електричество в общината
Община Трън обяви бедствено положение заради наводненията. Местната власт посъветва гражданите да не предприемат пътувания, тъй като има паднали дървета в различни пътни участъци. За обстановката разказа репортерът на NOVA Антон Чавдаров в ефира на “Събуди се”.
Снегът създаде много проблеми. Достъпът до село Банкя беше изцяло блокиран заради паднали дървета, но днес пътят е почистен. Токът в селото е спрял още в четвъртък.
Няколко са селата, които са без електричество в общината. Екипите на електроразпределителното дружество правят всичко възможно да облекчат ситуацията и да възстановят електричеството.
Няма бедстващи хора, няма населени места без достъп, токът е единственият проблем. Лекото повишение на температурите позволява снегът да се топи и да пада от дърветата, защото още има много надвиснали такива.
В Трънско ситуацията по-скоро се успокоява.
