Снимка: Булфото
-
След наводненията: Достъпът до курорта „Елените“ остава ограничен
-
"Близо до спорта": Гребане въпреки трудностите
-
Плевен се събра на протест срещу безводието за осми пореден път
-
"Близо до спорта" с Теодор Цветков: Какво означава да плуваш с кауза
-
Шествие с призив срещу войната в Газа се проведе в столицата
-
Две години по-късно: Кошмарът с наводненията в "Нестинарка" се повтаря
Прокуратурата разследва причините за инцидента
След тежкия инцидент на рали състезание в неделя Окръжната прокуратура във Варна разследва трагедията, при която загина един мъж, а 27-годишна жена е в критично състояние.
►Хронологията на събитията:
В първата минута след старта автомобилът на състезателя Нейко Нейков излезе от пътя на завой и помете мантинелата и хората зад нея.
Рали инцидентът във Варна: Участъкът е бил забранен за публика, но хората са влезли през гората (ВИДЕО+СНИМКИ)
Зрителите нямат право да следят състезанието оттам, но са го направили въпреки забраната, обясниха организаторите.
Полевият тест за алкохол е бил отрицателен, но е показал наличие на амфетамин в кръвта на състезателя. Той е в ареста за срок до 24 часа, като се очакват резултатите от кръвната проба, които да потвърдят или отхвърлят показанията от полевите тестове.Редактор: Мария Барабашка
Последвайте ни