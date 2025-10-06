След тежкия инцидент на рали състезание в неделя Окръжната прокуратура във Варна разследва трагедията, при която загина един мъж, а 27-годишна жена е в критично състояние.

►Хронологията на събитията:

В първата минута след старта автомобилът на състезателя Нейко Нейков излезе от пътя на завой и помете мантинелата и хората зад нея.

Рали инцидентът във Варна: Участъкът е бил забранен за публика, но хората са влезли през гората (ВИДЕО+СНИМКИ)

Зрителите нямат право да следят състезанието оттам, но са го направили въпреки забраната, обясниха организаторите.

Полевият тест за алкохол е бил отрицателен, но е показал наличие на амфетамин в кръвта на състезателя. Той е в ареста за срок до 24 часа, като се очакват резултатите от кръвната проба, които да потвърдят или отхвърлят показанията от полевите тестове.

