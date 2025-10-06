Снимка: БГНЕС, архив
Тръмп изпрати специалния си пратеник Стив Уиткоф и зет си Джаред Къшнър
Нов лъч на надежда за край на войната в Ивицата Газа. За днес в египетския курорт Шарм ел Шейх са насрочени непреки преговори между Израел и „Хамас”.
Този нов кръг от усилията за прекратяване на войната стана възможен, след като радикалната палестинска групировка се съгласи с някои части от мирния план на Съединените щати от 20 точки, включително освобождаването на заложниците и предаването на управлението на Газа на палестински представители.
Президентът Доналд Тръмп призова всички, които участват в усилията за прекратяване на войната, да действат бързо. „Казаха ми, че първата фаза трябва да приключи тази седмица", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут Соушъл. Той изпрати в Египет своя специален пратеник Стив Уиткоф и зет си Джаред Къшнър.Редактор: Калина Петкова
