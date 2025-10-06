Кадър/Видео:"Ройтерс"
За местните хора това е вековна традиция, целяща да почете тези животни за усилната им работа
За поредна година хиляди ентусиасти се стекоха в източната тайландска провинция Чонбури, разположена само на 120 километра от столицата Банкок. Поводът - уникалната надпревара с биволи. За местните хора това е вековна традиция, целяща да почете тези животни за усилната им работа в края на активния земеделски сезон.
Едно от условията на състезанието е биволите да бъдат направлявани от ездачите си само с помощта на тънка пръчка по дългата около 200 метра писта. А това не е никак лесно, като се има предвид факта, че животните не са особено питомни и са отглеждани на свобода.Редактор: Станимира Шикова
