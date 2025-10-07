Снимка: iStock
В "Автомобилна администрация" започна вътрешна проверка
Съдът решава окончателно дали да остави в ареста двамата служители на ДАИ, поискали подкуп от шофьори, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс. Според прокуратурата те са получили по 200 лева и 300 евро от водачите с мотив, че тахографите на камионите са повредени.
Тъй като обвиняемите не знаели английски, използвали Google Translate, за да поискат парите. При обиск в домовете им разследващите открили и 43 000 евро и 5000 лв.
След като служители на ИААА поискаха подкуп от екипа на Роби Уилямс: Какви са реакциите на Острова
Двамата служители са уволнени, а в "Автомобилна администрация" започна вътрешна проверка.Редактор: Дарина Методиева
