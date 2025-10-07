-
Образували са се километрични колони от автомобили и в двете посоки
Свлачище затвори пътя от Асеновград към Смолян. Образували са се километрични колони от автомобили и в двете посоки. Свлекли са се камъни, дървета и пръст.
На място пристигна и полиция, която да създаде организация. Очаква се и техника на пътно-поддържащата фирма, която да разчисти района.
Снимка: БТА
