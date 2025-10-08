Кораби от нова международна флотилия за Газа бяха прехванати тази сутрин от израелската армия във водите край палестинския анклав, съобщиха израелското правителство и Коалиция "Флотилия на свободата", която координира инициативата.

Израелското външно министерство осъди в мрежата X "безсмисления опит за проникване в зона за бойни действия", допълвайки, че "корабите и пътниците са прехвърлени в израелско пристанище и се очаква бързо да бъдат експулсирани".

Израел депортира 171 активисти от флотилията за Газа, сред тях и Грета Тунберг

Коалицията съобщи за най-малко три прихванати плавателни съда.

"Флотилия на свободата" заяви, че корабите са превозвали жизненоважна помощ на стойност над 110 000 щатски долара, включително лекарства, респиратори и хранителни добавки, предназначени за гладуващите болници в Газа.

Израел блокира няколко международни флотилии с хуманитарна помощ през последните месеци, които се опитваха да достигнат опустошената от войната палестинска територия, където според ООН вече има глад.

Израелските сили задържаха Грета Тунберг (ВИДЕО)

Миналата седмица израелските военноморски сили спряха друга флотилия на Global Sumud, съставена от около 45 кораба, на борда на които имаше политици и активисти, включително шведската екоактивистка Грета Тунберг.

Този ход предизвика масови протести в цяла Европа.

Редактор: Цветина Петкова