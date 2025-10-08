Движението при 274-ия километър на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас се осъществява затруднено поради пътнотранспортно произшествие. Трафикът е пренасочен и се извършва само в изпреварващата лента.

От "Пътна полиция" са на място и регулират преминаването на автомобили.

Четири спирания на движението по „Тракия“ в Софийска област

Агенция "Пътна инфраструктура" призовава шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в участъка.

Редактор: Мария Барабашка