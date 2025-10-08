Снимка: iStock, илюстративна
Инцидентът е при 274-ия километър, трафикът се осъществява само в изпреварващата лента
Движението при 274-ия километър на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас се осъществява затруднено поради пътнотранспортно произшествие. Трафикът е пренасочен и се извършва само в изпреварващата лента.
От "Пътна полиция" са на място и регулират преминаването на автомобили.
Четири спирания на движението по „Тракия“ в Софийска област
Агенция "Пътна инфраструктура" призовава шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в участъка.Редактор: Мария Барабашка
Източник: АПИ
Последвайте ни