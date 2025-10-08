Европейският парламент гласува да забрани използването на термини, свързани с месо, включително „бургер“ и „стек“, за търговия с растителни храни, което е победа за недоволните фермери, предаде АФП.

Идва ли краят на веган колбасите?

Законодателите на ЕС одобриха предложението с 355 гласа „за“ и 247 „против“ по време на пленарната сесия в Страсбург. Текстът обаче трябва да бъде договорен с 27-те държави членки на блока, преди да може да влезе в сила.

