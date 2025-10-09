Официално - от днес задължението за двойно обозначаване на цените е скрепено със сериозни глоби. След последното „ДА“ от Европа по пътя на България към еврозоната – държавата даде два месеца гратисен период на търговците.

Но от днес тези, които все още не изписват цените на стоките в магазините и в двете валути - лев и евро - ще бъдат глобявани с до седем хиляди лева.

Санкции от днес грозят и около 250 търговци с оборот над десет милиона лева, които трябва ежедневно да подават информация към сайта kolkostruva.bg. Справка сочи, че досега само 50% от задължените са изпращали тази информация.

В полезрението на проверяващите от КЗП и НАП ще са и компаниите, които необосновано покачват цените – или иначе казано по причини, различни от повишени разходи за транспорт или за заплати на служителите, например.

