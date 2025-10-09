Снимка: БГНЕС, архив
-
Как ще се променят лихвите и имотният пазар след влизането на България в еврозоната
-
Как държавата ще се бори с необоснованото повишаване на цените
-
От утре глобяват за нарушения при изписването на цените в лева и евро
-
От 8 октомври глоби очакват търговците, които не изписват цените в лева и евро
-
„Еврото – въпроси и отговори”: Какво да правим със събраните стотинки и къде е най-изгодно да ги обменим
-
Кои стоки и услуги са поскъпнали след влизането на Литва, Латвия и Естония в еврозоната
Държавата даде два месеца гратисен период на търговците
Официално - от днес задължението за двойно обозначаване на цените е скрепено със сериозни глоби. След последното „ДА“ от Европа по пътя на България към еврозоната – държавата даде два месеца гратисен период на търговците.
Но от днес тези, които все още не изписват цените на стоките в магазините и в двете валути - лев и евро - ще бъдат глобявани с до седем хиляди лева.
„Еврото – въпроси и отговори”: Какви са правилата срещу необосновано поскъпване
Санкции от днес грозят и около 250 търговци с оборот над десет милиона лева, които трябва ежедневно да подават информация към сайта kolkostruva.bg. Справка сочи, че досега само 50% от задължените са изпращали тази информация.
В полезрението на проверяващите от КЗП и НАП ще са и компаниите, които необосновано покачват цените – или иначе казано по причини, различни от повишени разходи за транспорт или за заплати на служителите, например.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни