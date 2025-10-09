Снимка: gettyimages
Писателят бе отличен "за завладяващо и визионерско творчество, което потвърждава силата на изкуството"
Нобеловата награда за литература за 2025 г. бе присъдена на 71-годишния унгарски писател Ласло Краснахоркаи, обяви журито, цитирано от АФП.
Писателят бе награден „за своето завладяващо и визионерско творчество, което в средата на апокалиптичен ужас потвърждава силата на изкуството“, поясни журито.
Редактор: Мария Барабашка
Източник: БГНЕС
