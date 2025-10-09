Държавата ще се намеси в кризата с боклука в София, ако бъде потърсена нейната помощ. Това каза премиерът Росен Желязков след среща с кмета на София Васил Терзиев и районните кметове на Люлин и Красно село. Според премиера срещата не е била да се търсят причини и последици от случилото се и боклукът няма политически цвят, но замърсява политическата среда. Желязков обяви още, че е предложил държавата да се намеси с краткосрочно решение, ако бъде потърсена помощ.

Кметът на София Васил Терзиев благодари на премиера и обясни че към момента има виждане и обеща в рамките на следващата седмица да има нормализиране на ситуацията, но увери, че не би отхвърлил помощ от държавата ако има нужда. Той каза още, че не иска темата да се политизира и се търси социално приемлив и икономически обоснован резултат. Терзиев изрази увереност, че има колективна отговорност за бързо решение на проблема.

Министърът на правосъдието Георги Георгиев обърна внимание, че държавата е в пълна готовност, ако бъде потърсена за помощ, да помогне с техника и ресурси и подчерта, че в район Красно село през днешният ден работят затворници, а утре в Люлин ще бъдат изпратени още 10 човека.

Районните кметове Цвета Николаева и Георги Тодоров изразиха увереност, че срещата е била важна, защото подобни проблеми трябва да бъдат решавани. Според Тодоров има нужда от обединяване на всичкия наличен ресурс за добра и приветлива среда, а темата не бива да се политизира.

