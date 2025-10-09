Карлос Насар стана световен шампион и покори световен рекорд в изтласкването на първенство по вдигане на тежести в Норвегия. Минути след грандиозния успех заваляха и политическите реакции в социалните мрежи.

►Председателят на Народното събрание Наталия Киселова публикува статус във Facebook, като написа: „Карлос Насар показа на какво е способен!”

►Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов качи снимка във Facebook със световния шампион и го поздрави.

