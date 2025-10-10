Снимка: getty images
Текстът е бил започнат от папа Франциск, който не успява да го завърши преди смъртта си
Папа Лъв XIV публикува първи голям документ, откакто се качи на светия престол. Това е текст от 104 страници, известен като апостолско увещание. Преведено от латински заглавието гласи „Обичах те“.
Документът беше представен във Ватикана от кардинал Майкъл Черни. Той се фокусира върху любовта към бедните. Един от основните призиви е за радикални промени в световната пазарна система. Целта им е да се елиминира нарастващото неравенство и да се помогне на хората, живеещи от заплата до заплата.
Папа Лъв XIV ще запази ключовите политики на Франциск за хомосексуалните католици и жените в църквата
Текстът е бил започнат от папа Франциск, който не успява да го завърши преди смъртта си през април.
