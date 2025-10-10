Обрат в парламента. От ИТН ще оттеглят предложението си за промени в Наказателния кодекс. Те предвиждаха затвор за разгласяване на лична информация без съгласието на засегнатия.

До това решение се е стигнало след разговор между лидерите на ГЕРБ Бойко Борисов и на ИТН Слави Трифонов.

След като вчера промените в Наказателния кодекс, предложени от ИТН, срещнаха подкрепата на управляващото мнозинство в Правната комисия, днес от ГЕРБ дадоха крачка назад.

„Говорих със Слави Трифонов тази сутрин, за което му благодаря. Той ми каза, че го изтеглят, защото има текстове, които и той, и ние не приемаме. Така че толкова – въпросът е приключен по този начин“, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в кулоарите на парламента.

Припомняме, че парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси подкрепи на първо гласуване промени в Наказателния кодекс, с който се криминализира разпространяването на носители, които съдържат информация за личния живот на човек без негово съгласие. „За“ гласуваха 14 депутати, „против“ - четирима, а „въздържал се“ – един.

Текстовете предвиждат затвор и глоба от 2000 до 5000 за публикации и материали в средствата за масова информация, ако съдържат данни за личния живот. Опозицията също реагира.

Лидерът на ГЕРБ призна, че неговите депутати първоначално са подкрепили законопроекта, без да осъзнаят всички негови последици.

Правната комисия реши: Затвор за разпространение на лична информация за човек без негово съгласие

„Предполагам, че не са го прочели както трябва. Сега вече го прочетоха, както трябва“, заяви той пред журналисти.

Борисов подчерта, че в законопроекта е имало текстове, които пораждат риск от злоупотреби и ограничаване свободата на словото, но част от идеята е била основателна.

„Има неща, които действително би могло да се поправят или да им се намери някакъв ред за действие. Например изкуственият интелект използва лицата ни и прави отвратителни клипове.

Това не е правилно според мен“, каза той.

Борисов даде пример със злоупотребите чрез deepfake технологии и посочи, че публичните личности са особено уязвими. Според него трябва да има разграничение между защита на личното пространство и свободата на медиите, като текстовете на ИТН не са направили достатъчно ясно това разделение.

Борисов уточни, че ГЕРБ би подкрепила разумно ограничение за злоупотребите с лични данни и изображения, но не и разширено тълкуване, което би застрашило свободата на изразяване.

На въпрос дали напрежението около законопроекта може да влоши отношенията между партиите в управлението, Борисов беше категоричен: „Не. Няма клин между партньорите. Работата е много интензивна и по-важна. Всички се събират и говорят“.

Законопроектът на ИТН коментира и премиерът Росен Желязков. Той заяви, че държавата трябва да защитава правото на личен живот.

„Аз, когато прочетох текстовете, не останах с усещането, че става въпрос за свобода на словото. Става въпрос за разкриване на данни от личния живот на всеки български гражданин. Но българската Конституция казва, че личният живот е неприкосновен и следва да се пази достойнството на всеки. Конституцията казва, че държавата създава условия това да бъде спазвано. По какъв начин конституционните текстове и гаранции за правата на гражданите се интерпретират в законодателството е въпрос на автономия на Народното събрание, тогава когато има законодателна инициатива. А мястото на дебата е в Народното събрание”, заяви Росен Желязков.

Коментарът на опозицията

Предложените от "Има такъв народ" (ИТН) промени в Наказателния кодекс противоречат на Конституцията и много международни актове, заяви в кулоарите на парламента депутатът Атанас Атанасов - председател на “Демократи за силна България”, част от парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България".

"След като чалгата влезе в политиката и парламента, сега ще влезе и в наказателното право", заяви Атанас Атанасов и добави, че предложените промени са "пълен юридически абсурд".

Въвежда се и възможност за прилагане на специални разузнавателни средства по отношение на журналисти, влогъри, за разпространяване на информация за личния живот на хората, отбеляза депутатът. „Какво означава личният живот на хората? Ако министър-председателят Желязков се снима с жена си пред хотела с водопада, това личен живот ли е?“, коментира Атанасов.

Законопроектът, внесен от „Има такъв народ“, който криминализира разпространяването на носители, съдържащи информация за личния живот на човек без негово съгласие, предполага, че всеки, който каже истина, може да влезе в затвора до шест години, а това важи както за журналист, така и за обикновен гражданин. Това каза съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ Николай Денков в кулоарите на парламента.

Той подчерта, че никъде в закона не става дума за клевета. „Когато става дума за клевета, си оставате по стария режим и няма да бъдете наказани. Например, ако синът на депутат влезе в престижна гимназия след изпит в седми клас, но няма нужните оценки, който каже истината, било то журналист, учител или директор, може да влезе в затвора до шест години“, посочи още депутатът.

"От ИТН не се регистрираха в пленарна зала, защото не им се включи законът, който да пази голите им снимки“, добави Асен Василев.

„Точно Тошко Йорданов и Слави Тринофов нямат право. Те направиха песен за колега-народен представител, в която обясняваха детайли за личния му живот. Те нямат право и никога не са имали, но върховната им наглост с този закон нанася щети на коалицията и ги разклаща“, каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев.