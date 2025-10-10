Носител на тазгодишната Нобелова награда за мир е венецуелската опозиционерка Мария Корина Мачадо.

Наградата се присъжда на личност или организация, която е допринесла най-много „за братството между нациите и премахването или намаляването на постоянните армии, както и за създаването и разпространението на мирни конгреси“.

Как се избира нобелов лауреат за мир и може ли Тръмп да се окичи с приза

Президентът на САЩ Доналд Тръмп проведе публична кампания за спечелване на приза, но номинациите приключиха през януари – в началото на втория му мандат.

