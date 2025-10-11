Центърът на София ще бъде затворен за движение на автомобили в събота и неделя – 11 и 12 октомври, заради провеждането на традиционния „Маратон София 2025“. Очаква се в събитието да се включат над 8000 бегачи от 66 държави, което го прави едно от най-мащабните спортни прояви в страната.

От Центъра за градска мобилност съобщават, че ще има промени в маршрути на градския транспорт, които са публикувани на официалния сайт на ЦГМ. Към момента е налична подробна информация за движението на линиите в събота, 11 октомври, а за неделя – в следващите дни.

Ограничения в паркирането

Ограниченията за престой и паркиране в централната градска част започват още от петък, 10 октомври, като:

• от 20:00 ч. на 7 октомври до приключване на маратона на 12 октомври се забранява паркирането на ул. „Княз Александър I“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Съборна“;

• от 08:00 ч. на 10 октомври до приключване на събитието се затваря паркингът на пл. „Княз Александър I“.

Маршрути на Маратона

В събота, 11 октомври, ще се проведе бягането на 5 км, с начало в 09:45 ч. пред Националната художествена галерия.

Маратон на София 2025: Над 8000 участници превръщат столицата в спортна арена

В неделя, 12 октомври, са стартовете на 10 км (09:10 ч.), 21 км и 42 км (09:30 ч.), отново с отправна точка пред галерията на пл. „Княз Александър I“.

Маршрутите преминават през ключови булеварди на столицата – „Цар Освободител“, „Княз Мария Луиза“, „Тодор Александров“, „Владимир Вазов“, както и през емблематичните площади „Лъвов мост“, „Васил Левски“ и „Св. Александър Невски“.

Редактор: Румен Лозанов