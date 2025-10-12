С оглед на скорошните предложения и действия на КНСБ за драстично увеличаване на данъчната тежест върху българския бизнес и средната класа, Управителният съвет на КРИБ препоръчва на своите членове да преустановят срещи със синдиката по теми, които не са част от конкретни партньорски проекти.

Сред препоръките на КРИБ са: разясняване на потенциалните ефекти върху доходите на служителите и инвестиционната среда в България, както и приоритизиране на други синдикати като социални партньори за колективно трудово договаряне, докато КНСБ не промени подхода си.

В позицията на КРИБ се посочва, че КНСБ се е отдалечила от ролята си на защита на работниците и се държи по-скоро като радикална политическа организация, фокусирана върху увеличаване на данъците върху частния сектор и труда. Според КРИБ това застрашава социалния диалог, пазарната икономика и устойчивото развитие на страната.

КРИБ изтъква, че България вече е сред страните с по-високи данъчни приходи спрямо икономиката си и че разрастването на обществения сектор за сметка на частния може да доведе до непродуктивна икономическа стагнация, демографска криза и изтичане на капитал към чуждестранни пазари.

В заключение КРИБ призовава членовете си да информират своите служители за потенциалните последици от предложенията на КНСБ и да ограничат диалога със синдиката, докато той не се върне към конструктивно социално партньорство.

Редактор: Румен Лозанов