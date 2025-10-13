"Хамас" освободи първите седем израелски заложници, съобщава Би би Си.

Международният комитет на Червения кръст (МКЧК) заяви, че е започнала операцията от няколко етапа по освобождаването на държаните от палестинското ислямистко движение "Хамас" израелски заложници срещу палестинци, държани досега в израелски затвори, предаде "Асошиейтед прес". Съобщено бе, че конвой на МКЧК е пристигнал на първото място, на което ще бъдат предадени израелските заложници.

Червеният кръст "също така ще улесни предаването на останките на загиналите на семействата им, за да може да погребат любимите си хора достойно".

"Хамас" предаде трима израелски заложници на служителите на Червения кръст

Палестинското ислямистко движение "Хамас" публикува по-рано в понеделник списък с имената на 20-те израелски заложници, които ще бъдат освободени в рамките на първата фаза от споразумението с Израел, предаде "Ройтерс". Сред тях е Матан Ангрест, който има и българско гражданство. Съобщено бе също, че палестински затворници биват товарени на автобуси в израелски затвори, в очакване на освобождаването на заложниците.

Израел предприе военната си операция в Ивицата Газа, след като на 7 октомври 2023 година бойци на "Хамас" извършиха безпрецедентна атака срещу еврейската държава.

"Хамас" публикува списък с имената на 20 израелски заложници, които ще бъдат освободени

Израел и "Хамас" подписаха миналата седмица споразумение за прекратяване на огъня в Газа и за освобождаване на държаните от палестинското движение израелци, които бяха взети за заложници при нападението на 7 октомври, в замяна на палестинци, които се намират в израелски затвори.

Това е първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа.

Редактор: Станимира Шикова