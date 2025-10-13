Снимка: БГНЕС
-
Избори и закони за медиите: Тестват ли се границите на демокрацията
-
След като Израел и "Хамас" се споразумяха за мир: Колко дълго ще продължи спирането на огъня в Газа?
-
Проф. Кръстева: Френската политическа система преживява период на изключителна нестабилност
-
Френският президент обяви състава на новия кабинет
-
Росен Желязков: Държавата ще затегне контрола и санкциите, когато става дума за намеса на човешката дейност в природата
-
ГЕРБ очаква ИТН да изтегли законопроекта за затвор при публикуване на лична информация
-
Изборите в Пазарджик: Граждански арест в Огняново доведе до намеса на полицията
Той стана според заради съмнения, че ще повлияе на свободата на словото
„Има такъв народ” оттегли законопроекта си за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Това обявиха със съобщение до медиите от партията на Слави Трифонов.
Текстовете, които предвиждат глоба и до 6 години затвор за разгласяване на данни за личния живот, предизвикаха спорове заради съмнения, че ще повлияят негативно на свободата на словото.Редактор: Калина Петкова
Последвайте ни