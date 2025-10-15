Често наричан „бижуто“ на Национален парк "Джаспър" , остров Спирит е малка, необитаема ивица земя с почти митично очарование. През по-голямата част от годината той всъщност не е остров, а полуостров, свързан чрез тесен провлак с източния бряг на езерото Малин. Но въпреки че се намира на 14 км от най-близкия път или туристическа пътека и на 49 км от най-близкия град, тази отдалечена забележителност се е превърнала в едно от най-емблематичните места в Канада.

Островът е разположен на фона на пръстен от заснежени планински върхове. Той привлече вниманието за първи път през 1960 г., когато негово изображение се появи на Централната гара на Ню Йорк. След което стана част от реклама, показваща високочаствени камери.

Днес, десетки хиляди пътешественици всяка година се отправят към езерото Малин, за да снимат боровите дървета на острова, простиращи се към небето.

Остров Спирит е достатъчно малък, за да се прекоси само с няколко крачки, но единствените хора, на които е законно позволено да стъпят на него, са членовете на местното индианско население - Стоуни Първа нация , които смятат острова за свещен.

Снимка: iStock

„От незапомнени времена тези планини са били наш дом“, казва Бари Уесли, пазител на знанията и езика от Стоуни.

„В продължение на хиляди години ходехме на остров Спирит, за да провеждаме лечебни церемонии, но когато парк "Джаспър" беше създаден през 1907 г., бяхме принудени да напуснем. Сега обаче ние отново се свързваме със Спирит, а също така сме поели отговорността да се грижим за тази земя и този остров", разказва още той.

Въпреки че официалното му име е Spirit Island, Уесли обяснява, че за Стоуни той винаги е бил Гитни-ми-Макоче („Лечебен остров“) - място, притежаващо огромни лечебни сили благодарение на уникалното си местоположение, свързващо сушата и водата и обградено от планини от три страни. Стоуни вярват, че тези планини представляват техните предци.

Уесли се заема да си възвърне достъпа на Стоуни до острова и да си върне това малко парче от парка.

Спирит е символ на по-широка тенденция в Канадските Скалисти планини - коренното население все повече си възвръща достъпа до земи на предците си, някога загубени при създаването на национални паркове.

„Най-прекрасната гледка, която някой от нас някога съм виждала".

Снимка: iStock

През 1907 г. 46-годишната художничка и фотографка от Пенсилвания на име Мери Шефер Уорън преследва слух, който се разпространява от години – че някъде, дълбоко в планинските гънки на Канадските Скалисти планини, има „светещо“ езеро, известно само на коренното население на района. След седмици търсене тя не успява да го намери, но ловец от Стоуни на име Самсън Бийвър, който е прадядо на Уесли, ѝ предоставя ръчно нарисувана карта, разкриваща местоположението на езерото.

На следващото лято американката се завъръща, стискайки картата на Бийвър и придружена от трима водачи и 22 коня. През осемте седмици групата преживя мразовити нощи, рояци комари и коварни пресичания на реки. Но след като се изкачват на върха на планината и поглеждат надолу, пред тях се разкрива прекрасен пейзаж. По-късно Шефер Уорън споделя: „Там ни се разкри... най-хубавата гледка, която някой от нас някога е виждал в Скалистите планини.“

Книгата на Шефер Уорън от 1911 г. „Стари индиански пътеки в Канадските Скалисти планини“ не само запознава езерото Малин с външния свят, но и насърчава Канада да го защити за бъдещите поколения. Същата година канадското правителство моли Шефер Уорън да ръководи официалното проучване на езерото и околните планини и тя се бори да го включи в новосъздадения резерват – нищо от това не би било възможно без нейния оригинален пътеводител „Стоуни“.

Днес пътешествениците могат да преминат голяма част от историческия маршрут на Шефер Уорън през Icefields Parkway : 232-километров път, свързващ националните паркове "Банф" и "Джаспър", който често е описван като „едно от най-зрелищните пътувания в света“. Разположено на границата на Континенталния вододел, това пътешествие преминава покрай повече от 100 ледника и парад от алпийски върхове, тюркоазни езера и вечнозелени дървета. То служи и като една от основните входни точки за посетители, които търсят да открият Spirit Island.

„Ако хората посещават една зона твърде много пъти, те ще я изтощят”, споделя Уесли. „Сега, след като светът знае за Spirit Island, се нуждаем от неговата помощ, за да го поддържаме”, казва още той.

„Моите предци искаха да защитят това място, защото видяха нещо в бъдещето, което другите не можеха. Ние все още правим това и сега”, споделя Уесли.

Днес островът е едно от най-привлекателните места за фотографите, които преминават през чудните вълшебства на природата, за да стигнат, макар от разстояние до Спирит, и да запаметят пленителната гледка, която се разкрива пред тях.