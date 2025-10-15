Събирането на доказателства е приключило, материалите са изпратени на наблюдаващия прокурор за окончателна им оценка. Това заяви на брифинг следовател Мариан Маринов, говорител на Националната следствена служба (НСлС), във връзка с разследването на инцидента с петима пострадали в Слънчев бряг на 14 август, по което обвиняем е 18-годишният Никола Бургазлиев.

Повдигнаха по-тежко обвинение на Никола Бургазлиев за инцидента в „Слънчев бряг”

Вследствие на произшествието почина 35-годишната Христина – майка на четиригодишния Мартин, който също пострада сериозно и беше транспортиран с хеликоптер до болница в София. В лечебно заведение бяха откарани още трима души.

Маринов добави, че защитниците на обвиняемия са поискали неговия отвод като разследващ с мотива, че е предубеден заради това, че е информирал обществеността за хода на разследването. "Категорично не съм предубеден", каза следователят и добави, че наблюдаващият прокурор е отказал да го отведе.

По негови думи е имало и друго искане да се обезсилят събраните доказателства от следовател от НСлС и ако не могат да се повторят, да бъдат изключени от доказателствената съвкупност.

Чичото на 4-годишния Марти: Предстои му дълга рехабилитация. Трябва да се научи да ходи и говори отново

"Обвинителният акт ще бъде написан, след като бъдат предявени материали от разследването, което ще се случи след окончателното повдигане на обвинението. То е готово, изготвено и ще бъде предявено от наблюдаващия прокурор по негова преценка, след като призове адвокатите и обвиняемия. Това вероятно ще се случи в рамките на седмица", каза следовател Маринов.

