Парламентът не събра кворум за втори пореден ден, а казусът с временно изпълняващия длъжността главен прокурор продължава да е без ясен изход. Темата в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS коментира доц. Христо Орманджиев, преподавател по конституционно право във Великотърновския университет.

„Прекалено силно е да се каже, че сме в конституционна криза. Факт е, че Народното събрание вече втори ден не заседава, тъй като няма кворум, но това е резултат от действията на самите народни представители“, коментира Орманджиев.

Той поясни, че според правилника, депутатите са длъжни да присъстват на заседанията, а при неуважителни причини за отсъствие се предвиждат финансови санкции. При провален кворум санкцията е отнемане на две трети от дневната заплата. "Тоест, те не остават въобще без възнаграждение, ами остава една трета от дневното възнаграждение при провален кворум", уточни доцентът.

Относно казуса с временно изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов, доц. Орманджиев коментира различните тълкувания на закона от страна на Прокурорската и Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. „Съгласявам се с този коментар, че вечни длъжности и вечни мандати не може да има. Това е така“, заяви той.

Според него именно разнородното тълкуване на нормата налага нейното изясняване. „Това нещо е добре да бъде изяснено и то да бъде изяснено или чрез автентично гласуване, или чрез намеса на законодателя“, подчерта доц. Орманджиев. Той добави, че Висшият съдебен съвет е свикал пленум, за да реши дали да отправи искане за автентично тълкуване на разпоредбата, за да се разбере какъв е точният смисъл, вложен от Народното събрание при нейното приемане.

