Разграничавам се от осмината депутати, които днес се регистрираха за работа на Народното събрание. Причината да го направят е нежеланието да им бъдат орязани парите. Те трябва да се извинят на избирателите. Това каза във видеобръщение лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов.

"За мен това е недостойно и унищожава сътвореното от хората в партията, които всеки ден се борят за справедливост. Търпя унижения всеки ден заради това правителство, 1000 други семейства също. Предлагаха ми стотици милиони, всякакви варианти, за да може да не правя обещаното на хората. Никой от нас не е специален, ние сме обикновени хора, струваме колкото дадената от нас дума. Обещахме да покажем друга етика и морал. Изрично говорихме, че не трябва да се регистрираме, въпросът е принципен. Получаваме средства, за да свършим работа за народа, а докато не го направим, не бива да ги взимаме", коментира Михайлов.

За NOVA Ивелин Михайлов обясни, че ще проведе разговор днес с регистриралите се депутати и ако не изпълняват общите решения на "Величие", ще ги призове да напуснат и на тяхно място да влязат следващите в листите.

Припомняме, че "Величие" разполага с общо 10 депутати, включително Ивелин Михайлов. По информация на NOVA регистриралите се въпреки общите решения народни представители са:

Ивайло Лазаров

Красимира Катинчарова

Лариса Савова

Любиша Блажевски

Мария Илиева

Костадин Хаджийски

Стилияна Бобчева

Юлияна Матеева

