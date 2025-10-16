Снимка: БТА
Движението на трамваите по бул. "Христо Ботев" е спряно в двете посоки
Два трамвая с номера 1 и 6 се сблъскаха на кръстовището на бул. "Христо Ботев" и ул. "Струга" в София. На място има полиция и аварийни екипи.
При инцидента няма пострадали хора.
Редактор: Ивайла Митева
Източник: Ивона Величкова, БТА
