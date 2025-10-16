Два трамвая с номера 1 и 6 се сблъскаха на кръстовището на бул. "Христо Ботев" и ул. "Струга" в София. На място има полиция и аварийни екипи.

Снимка: БТА

При инцидента няма пострадали хора.

Снимка: БТА

Движението на трамваите по бул. "Христо Ботев" е спряно в двете посоки.

Снимка: БТА

Редактор: Ивайла Митева