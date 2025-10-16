Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов излиза под домашен арест, реши Софийският градски съд тази вечер.

Той е обвинен, че е участвал в организирана престъпна група за подкупи. От обвинението твърдят, че е уреждал определени фирми да печелят обществени поръчки, но трябвало да връщат 6% от парите.