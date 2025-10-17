Снимка: БГНЕС
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов постави под въпрос участието на партията в управлението
За трети пореден ден ще бъде направен опит парламентът да събере кворум. Около 9 ч. ще стане ясно дали депутатите ще могат да заседават. В четвъртък се регистрираха само 71 народни представители - далеч под необходимия минимум от 121. От залата отсъстваха представителите на ГЕРБ-СДС, „ДПС – Ново начало“ и "Има такъв народ".
Парламентът и днес не събра кворум (ОБЗОР)
Липсата на кворум стана факт, след като във вторник лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов постави под въпрос участието на партията в управлението. Той заяви пред съпартийците си, че не вижда ползи от участието на формацията във властта и нареди на депутатите от групата да се заемат с проверки на партийните структури по места.
По-голямата част от заседанията на парламентарните комисии през последните два дни също бяха отменени.Редактор: Дарина Методиева
