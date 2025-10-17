Четирима души са задържани при специализирана акция в София и Русе, съобщиха от МВР на сайта си. Акцията е резултат от координацията между Главната дирекция "Национална полиция", Областната дирекция на МВР (ОД на МВР) в Русе и Окръжна прокуратура – Русе.

В хода на подготвените по предварителна информация действия от служителите на русенската ОД на МВР по линия „Наркотици“, на 15 и 16 октомври в Русе и София са задържани за срок до 24 часа четирима мъже. Те на възраст между 30 и 57 години и за тях се смята, че са разпространявали високорискови наркотици.

Били са претърсени няколко адреса в двата града. Иззети са значителни над 380 грама фентанил, над 400 грама метамфетамин, марихуана, прахообразни и кристалообразни вещества, както и таблетки с неустановен състав. Иззети са и над 15 000 лева, електронни везни, спринцовки с прозрачна течност и мобилни телефони, използвани за престъпната дейност.

По случая се води разследване, което продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Русе.

Редактор: Дарина Методиева