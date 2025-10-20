Втори ден от посещението на президента на Унгария Тамаш Шуйок у нас. Още вчера в Смолян държавният глава Румен Радев посрещна унгарския си колега по случай Деня на българо-унгарското приятелство.

Днес точно в 10.00 часа на площад „Св. Александър Невски“ в София започва официалната церемония. Президентът на Унгария ще отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин, а двамата с Радев ще положат цветя пред паметната плоча за Деня на българо-унгарското приятелство пред църквата "Света София". На "Дондуков" 2 двамата държавни глави ще проведат среща на четири очи, след която ще се състоят пленарните разговори между официалните делегации на България и Унгария.

Редактор: Габриела Винарова