В неделя той бе посрещнат от Румен Радев
Втори ден от посещението на президента на Унгария Тамаш Шуйок у нас. Още вчера в Смолян държавният глава Румен Радев посрещна унгарския си колега по случай Деня на българо-унгарското приятелство.
Президентът Румен Радев ще бъде с личния си автомобил на официално събитие, а не с колите на НСО
Днес точно в 10.00 часа на площад „Св. Александър Невски“ в София започва официалната церемония. Президентът на Унгария ще отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин, а двамата с Радев ще положат цветя пред паметната плоча за Деня на българо-унгарското приятелство пред църквата "Света София". На "Дондуков" 2 двамата държавни глави ще проведат среща на четири очи, след която ще се състоят пленарните разговори между официалните делегации на България и Унгария.
