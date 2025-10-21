-
Представлението се състоя на плаж в Рио де Жанейро
Спектакъл с послание и впечатляваща визия събра погледите на плаж в Рио де Жанейро. Артисти от социално ангажирана циркова трупа представиха зрелищно изпълнение, насочено срещу насилието над жени в Бразилия.
Представлението показа трансформацията на жена, която от жертва се превръща в символ на сила и солидарност. Силният социален акцент привлича внимание към тревожната статистика - над една трета от бразилките са били жертва на насилие само за година, сочат данните от актуален доклад в южноамериканската страна.
„Темата на NOVA: „Омраза със закъснител” (ВИДЕО)
„Използваме изкуството, за да преодолеем болката, нали? Вярвам, че тялото говори. И чрез изкуството можем да преосмислим травмите и болките от всички видове насилие. Днес разбирам, че само заради това, че сме жени, ние сме постоянно подложени на насилие“, сподели директорът на цирковата трупа Джулиана Берти Абдух.Редактор: Станимира Шикова
