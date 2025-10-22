Днес се Народното събрание се върна към нормалния си ритъм на работа. След седмица на блокаж заради липсата на кворум и невъзможност да се проведе заседание, депутатите се събраха в пленарната зала.

ГЕРБ разпространиха своя позиция, от която става ясно, че "ДПС-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета на Росен Желязков за пълен мандат, но без да се променя настоящата формула на властта.

"ДПС-Ново начало" отказва участие в изпълнителната власт, както и в ръководството на парламентарните комисии.

Страните потвърдиха ангажимента си за спазване на договорената законодателна и управленска програма за осигуряване на стабилност и последователност в интерес на гражданите и държавата.

До труса в управлението се стигна, след като от ГЕРБ поставиха редица въпроси към своите коалиционни партньори, включително дали да има промяна във формулата на управление.

На заседание вчера, ГЕРБ-СДС, „БСП – Обединена левица“ и „Има такъв народ” са обсъдили въвеждането на ротация за поста председател на Народното събрание. Акцент е бил поставен върху изготвянето на бюджета за следващата година.

