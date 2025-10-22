Два дни след убийството на дете в столичен мол - вчера имаше нов случай с намушкан ученик в столицата. 12-годишно момче беше прободено с нож от негов съученик в училищен двор. Извършителят също е ученик, но на 15 години. Той беше задържан.

Инцидентът повдигна въпроса за сигурността в училищата и трябва ли да се проверяват влизащите в учебното заведение.

Образователният министър Красимир Вълчев свика на среща началниците на регионалните управления на образованието, за да се обсъдят мерките. А в 94-о ще бъде поставен скенер на входа.

Репортерът на NOVA Румен Бахов се срещна с Христо Христов - граждански активист от кв. “Христо Ботев”, където се случи инцидента с ученици от местното училище.

12-годишно дете е ранено с нож в столично училище

“Хубавата част в цялата ситуация е, че между двете фамилии няма никакво напрежение, напротив, приема се напълно нормално. Състоянието на детето, което е намушкано, е овладяно. Имаме сведение, че детето е добре, ще се оправи”, сподели Христо Христов.

Той обясни, че схватката не е станала заради скарване, а по-скоро от игра. “От играчка стана плачка”, коментира активистът.

“Аз съм твърдо против металдетекторите”, коментира Христов и обясни, че наистина е хубаво да има такова съоръжение във всяко едно училище, защото ще внесе спокойствие сред учителите и учениците. “Но когато се поставя в едно училище, в което над 90% от децата са от ромски произход, вече го приемам като етническа заблуда. И понеже е в центъра на ромския квартал, едва ли не е защото са лоши родителите и затова трябва да ги контролираме от училище”.

МОН свиква извънредно съвещание за сигурността в училищата

По думите му е по-добре да се стартира процедура във всяко училище да има няколко психолози, които да контролират децата, в които има някаква форма на агресия. “Трябва спортът, който е толкова важен за всяко едно дете, да започне да влиза в семействата”.

“Тези деца са наши деца, те са деца на България”, обясни активистът.

“По принцип по време на учебните занятия има по един охранител. Те са на смени, което е твърде недостатъчно. Максималният капацитет на училището е над 800 деца. Нормално е да има поне трима охранители. Но сега тук това е въпрос на финанси”, коментира Христов.

Според него, ако ще има металдетектори, те трябва да се въведат в цялата страна.

Целия разговор гледайте във видеото.