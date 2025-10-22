Важно е Народното събрание да заработи, да се внесе бюджет, да се приемат данъчни закони и закони за заплатите на медиците и специалистите. Това са важните въпроси днес, каза в кулоарите на парламента съпредседателят на ПГ на „Продължаваме промяната – Демократична България“ Николай Денков.

Надявам се НС да заработи, но, както виждате, все още сме в информационна мъгла, добави той.

Денков: Благомир Коцев и Васил Терзиев са подходящи за кандидат-президенти

На въпрос какво мисли за ротационното председателство на Народното събрание, Денков отговори: „Питайте управляващите“.

Съпредседателят на ПП–ДБ допълни, че разговор за преформатиране на управлението не е воден с тях и няма причина за такъв. „Виждаме в момента, че управлението е толкова нестабилно, че всеки опит нещо да се пооправи може да доведе до срутване на системата“, добави Денков.

Редактор: Цветина Петкова