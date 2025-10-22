Снимка: Министерски съвет
-
Зеленски нарече предложението на Тръмп за замразяване на войната „добър компромис“
-
Нидал Алгафари: Няма да има предсрочни избори
-
Доц. Милен Любенов: Случилото се през изминалата седмица е предвестник на политическа криза и предсрочни избори
-
Караджов: Десетима служители на ДАИ са освободени след сигнали за корупция
-
Президентът наложи вето върху промените в два закона
-
България няма да намалява възрастта за получаване на шофьорска книжка
Киър Стармър посрещна лично българския премиер
Започна участието на министър-председателя Росен Желязков в Срещата на върха в рамките на инициативата „Берлински процес“, която се провежда в Лондон. Домакин на форума е британският премиер Киър Стармър, който лично посрещна Желязков.
Единадесетото издание на дискусионния форум събира лидери от Западните Балкани, държавите членки на ЕС и международни партньори на инициативата, както и представители на международни финансови институции.
Снимка: Министерски съвет
Росен Желязков ще участва в Срещата на върха в рамките на инициативата „Берлински процес“
В рамките на пленарната сесия, лидерите ще обсъждат теми, свързани с укрепване на сигурността чрез подкрепа на уязвимите съюзници от НАТО, справяне с общата заплаха от незаконната миграция, както и насърчаване на икономическия растеж чрез засилено регионално сътрудничество.
Берлинският процес е международна платформа, създадена през 2014 г., която обединява правителствата на шестте държави от Западните Балкани, заедно с други европейски партньори. Целта му е да засили регионалното сътрудничество, да подпомогне икономическото развитие и да ускори усилията на Западните Балкани по пътя им за присъединяване към ЕС.
Снимка: Министерски съвет
Участници в инициативата са страните от Западните Балкани – Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Република Северна Македония, Сърбия и Черна гора, както и държавите: Австрия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Италия, Полша, Словения, Франция и Хърватия.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни