Британският крал Чарлз III и папа Лъв IV се помолиха заедно в Сикстинската капела във Ватикана. Това е първото общо богослужение между английски монарх и католически понтифик откакто крал Хенри VIII се отделя Английската църква от Рим през 1534 г.

Латински песнопения и английски молитви отекваха сред фреските на Микеланджело в капелата, изобразяващи Христос, който побявява Страшния съд. Именно на това място преди шест месеца Лъв беше избран за първия американски папа от кардиналите на Светия престол, припомня "Ройтерс".

Чарлз, който официално е глава на Англиканската църква, седеше отляво на папата близо до олтара на капелата, докато Лъв и архиепископът на Йорк, Стивън Котрел Стивън Котрел водеха службата, в която участваха хорът на Сикстинската капела и два британски кралски хора.

Въпреки че Чарлз се е срещал с последните трима лидери на Римокатолическата църква, а папите Йоан Павел II и Бенедикт XVI са посещавали Великобритания, предишните им срещи никога не са включвали съвместна молитва, припомня "Ройтерс".

