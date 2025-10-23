Снимка: gettyimages/ Видео:"Ройтерс"
Това е първото общо богослужение между английски монарх и католически понтифик от пет века
Британският крал Чарлз III и папа Лъв IV се помолиха заедно в Сикстинската капела във Ватикана. Това е първото общо богослужение между английски монарх и католически понтифик откакто крал Хенри VIII се отделя Английската църква от Рим през 1534 г.
Папа Лъв XIV получи чистокръвен арабски жребец като подарък от негов почитател (ВИДЕО)
Латински песнопения и английски молитви отекваха сред фреските на Микеланджело в капелата, изобразяващи Христос, който побявява Страшния съд. Именно на това място преди шест месеца Лъв беше избран за първия американски папа от кардиналите на Светия престол, припомня "Ройтерс".
Снимка: gettyimages
Чарлз, който официално е глава на Англиканската църква, седеше отляво на папата близо до олтара на капелата, докато Лъв и архиепископът на Йорк, Стивън Котрел Стивън Котрел водеха службата, в която участваха хорът на Сикстинската капела и два британски кралски хора.
Снимка: gettyimages
Въпреки че Чарлз се е срещал с последните трима лидери на Римокатолическата църква, а папите Йоан Павел II и Бенедикт XVI са посещавали Великобритания, предишните им срещи никога не са включвали съвместна молитва, припомня "Ройтерс".Редактор: Станимира Шикова
