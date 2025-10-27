Снимка: БГНЕС
По последна информация сметоизвозването в „Красно село” и „Люлин” се извършва на 80%
След близо месец, откакто започна кризата с боклука в София, днес ще бъдат обявени нови данни за ситуацията в столицата. При последния брифинг на заместник-кмета по екология Надежда Бобчева и директора на столичното предприятие за третиране на отпадъци Николай Савов стана ясно, че сметоизвозването в районите „Красно село” и „Люлин” се извършва на 80%.
До кризисната организация се стигна, след като две обществени поръчки за избор на сметоизвозваща фирма пропаднаха поради наличието на само един кандидат, който обяви значително по-високи цени за услугата спрямо досегашните.
Като дълготрайно решение за двата района от Столичната община предвиждат да продължи да отговаря общинското дружество „Софекострой”. За тази цел по-рано през октомври Столичният общински съвет гласува отпускането на заем в размер на 9 милиона лева, с които да бъде закупена техника.Редактор: Калина Петкова
