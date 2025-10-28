Турция и Великобритания сключиха голяма сделка за доставка на изтребители "Юрофайтър". Президентът Реджеп Ердоган прие премиера Киър Стармър в Анкара и след лична среща двамата обявиха сделката.

Турция купува 20 изтребителя за над 9 милиарда евро. Но това е само началото на дългосрочно сътрудничество. Анкара планира да купи над 40 изтребителя. По 12 употребявани самолета ще бъдат взети от Катар и Оман, за което също се искаше одобрението на Лондон.

Сделката идва, след като Съединените щати изхвърлиха Турция от програмата за изтребителите F-35, заради купуването на руски зенитни системи С-400. В същото време турската бойна авиация има нужда от нови самолети, като една от основните, но неизказани причини са все по-лошите отношения с Израел.

Редактор: Дарина Методиева