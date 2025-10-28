-
Съдът решава дали да остави в ареста д-р Станимир Хасърджиев
Спортни новини (27.10.2025 - късна)
„Бъди готов, спаси живот”: Столичната община ще подготвя гражданите за оказване на първа помощ
След скандала с актьора Росен Белов: Първа реакция на министъра на културата и Съюза на артистите
Светла Бонева: Възможно е „Лукойл Нефтохим Бургас” да затвори
Как ще се отрази влизането на България в еврозоната върху средствата във втория пенсионен стълб
Земетресението стана малко преди 22 часа българско време в понеделник
Три двуетажни сгради и един магазин са разрушени след земетресението с магнитуд 6,1 по Рихтер в Съндъргъ, окръг Балъкесир в Западна Турция. За щастие сградите са били необитаеми и на този етап не се съобщава за жертви.
Трусът беше регистриран малко преди 22 часа българско време в понеделник. Според местните власти 22-ма души са пострадали в резултат на панически пристъпи.
Силно земетресение разлюля Турция, усетено е и у нас (ВИДЕО+СНИМКИ)
Земетресението е било усетено по-силно в Истанбул, Бурса, Измир, Родосто, както и в някои части на България. През август, приблизително на същото място отново имаше силен трус.
