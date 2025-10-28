Три двуетажни сгради и един магазин са разрушени след земетресението с магнитуд 6,1 по Рихтер в Съндъргъ, окръг Балъкесир в Западна Турция. За щастие сградите са били необитаеми и на този етап не се съобщава за жертви.



Трусът беше регистриран малко преди 22 часа българско време в понеделник. Според местните власти 22-ма души са пострадали в резултат на панически пристъпи.

Силно земетресение разлюля Турция, усетено е и у нас (ВИДЕО+СНИМКИ)



Земетресението е било усетено по-силно в Истанбул, Бурса, Измир, Родосто, както и в някои части на България. През август, приблизително на същото място отново имаше силен трус.

Редактор: Станимира Шикова