Най-малко 18 заподозрени и няколко полицаи бяха убити по време на мащабна операция срещу трафика на наркотици в Рио де Жанейро, предаде АФП.

В акцията са участвали около 2500 полицаи, както и бронетранспортьори и хеликоптери. Операцията е била насочена срещу предполагаема мрежа за трафик на наркотици в два бедни квартала на Рио.

Губернаторът на щата Рио Клаудио Кастро определи операцията като „най-голямата в историята на щата“.

„До момента имаме 56 ареста и 18 неутрализирани престъпници“, заяви Кастро на пресконференция. „За съжаление, сред загиналите има и полицаи“, добави той, без да уточни точния им брой.

Акцията е била съсредоточена в два клъстера фавели в северната част на Рио — Комплексо да Пеня и Комплексо до Алемао, намиращи се в близост до международното летище.

Полицейските операции са често срещано явление в Рио, главната туристическа дестинация на Бразилия, особено във фавелите — бедни и гъсто населени квартали, често контролирани от престъпни групировки.

Според официални данни, през 2024 г. около 700 души са загинали по време на полицейски операции в Рио — средно почти по двама на ден.

