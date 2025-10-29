Снимка: БГНЕС
Какво следва след решението на коалиционните партньори да сменят председателя на НС
Партньорите във властта постигнаха съгласие по въпроса във вторник на заседание на Съвета за съвместно управление
Очаква се днес ГЕРБ, ИТН И БСП да подпишат анекс към Споразумението за съвместно управление, който предвижда ротация на председателя на НС. Това ще става на всеки 10 месеца.
Партньорите във властта постигнаха съгласие по въпроса във вторник на заседание на Съвета за съвместно управление във вторник.
Засега е ясно, че Наталия Киселова ще бъде сменена от Рая Назарян, номинирана от ГЕРБ.Редактор: Ина Григорова
