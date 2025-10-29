Очаква се днес ГЕРБ, ИТН И БСП да подпишат анекс към Споразумението за съвместно управление, който предвижда ротация на председателя на НС. Това ще става на всеки 10 месеца.

Партньорите във властта постигнаха съгласие по въпроса във вторник на заседание на Съвета за съвместно управление във вторник.

Засега е ясно, че Наталия Киселова ще бъде сменена от Рая Назарян , номинирана от ГЕРБ.

Редактор: Ина Григорова