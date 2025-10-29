Снимка: ЕПА/БГНЕС
-
Северна Корея извърши изпитание с крилати ракети
-
Ураганът "Мелиса" се насочва към Куба, след като удари Ямайка с ветрове от 295 км/ч
-
Надзорните съвети на НОИ и НЗОК ще разгледат план-сметките на двете институции
-
Спортни новини (28.10.2025 - късна)
-
Проект "Без екран": Тийнейджъри заменят телефоните с танци, спорт и нови приятелства
-
Хижа "Иван Вазов" и хижарите на "Белмекен" сред победителите в "Хижа на годината"
Нетаняху обвини "Хамас", че не спазва договореното примирие
Най-малко 26-ма души са загинали след като Израел нанесе серия от удари по Ивицата Газа. Израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди „мощни атаки“ и обвини "Хамас", че не спазва договореното споразумение за спиране на сраженията.
Израелски военен представител заяви, че радикалната групировка е нарушила прекратяването на огъня, като е извършила нападение срещу израелски сили в район, който е под израелски контрол.
Защо Тръмп постигна пробив в Газа, но нe успява с Путин за Украйна
От "Хамас" отричат да е извършвана атаката и заявяват, че остават ангажирани с подкрепеното от Съединените щати примирие.
Последвайте ни