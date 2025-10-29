Най-малко 26-ма души са загинали след като Израел нанесе серия от удари по Ивицата Газа. Израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди „мощни атаки“ и обвини "Хамас", че не спазва договореното споразумение за спиране на сраженията.



Израелски военен представител заяви, че радикалната групировка е нарушила прекратяването на огъня, като е извършила нападение срещу израелски сили в район, който е под израелски контрол.

Защо Тръмп постигна пробив в Газа, но нe успява с Путин за Украйна



От "Хамас" отричат да е извършвана атаката и заявяват, че остават ангажирани с подкрепеното от Съединените щати примирие.

Редактор: Станимира Шикова